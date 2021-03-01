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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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حالة الطقس اليوم في مصر، تتصدر الكثير من التساؤلات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، في ظل التقلبات الجوية التي تحدث في مصر، ترتفع معدلات البحث يوميًا عن حالة الطقس اليوم في مصر، وترصد «الدستور» لقراءها حالة الطقس اليوم الإثنين 1-3-2021 في مصر حتى يتثنى لهم معرفة الأجواء اليومية وارتداء الملابس المناسبة لها.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتسود حالة الطقس اليوم في مصر طقسًا دافئًا نهارًا على (القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد)، معتدلًا على (السواحل الشمالية)، كما يسود طقس اليل شديد البرودة على (القاهرة - الوجه البحري - السواحل الشمالية - شمال وجنوب الصعيد)، باردًا على (جنوب سيناء).

حالة الرياح اليوم في مصر 

ومن المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على (القاهرة - الوجه البحري - السواحل الشمالية - شمال - جنوب الصعيد)، نشطة على (السواحل الغربية - جنوب سيناء).

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حالة الموج في البحر

1 - حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

2 - حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين فى القاهرة والمحافظات 

العظمى الصغرى
(القاهرة 23 12 - الإسكندرية 20 13 - وادي النطرون 20 11 - طنطا 22 12 - شبين الكوم 23 12 - دمنهور 22 13 - بلطيم 22 13 - مطروح 19 12 - السلوم 19 09 - سيوة 23 11 - بورسعيد 21 13 - دمياط 20 12 - الزقازيق 23 12).

الطقس اليوم

(المنصورة 22 12 - الإسماعيلية 23 11 - السويس 23 12 - العريش 20 10 - رفح 20 10 - رأس سدر 23 12 - نخل 22 09 - نويبع 24 14 - طابا 23 13 - كاترين 17 05 - الطور 24 14 - شرم الشيخ 25 16 - الغردقة 24 15).

حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 24 15 - الفيوم 23 10 - بني سويف 23 10 - المنيا 23 09 - أسيوط 23 08 - سوهاج 24 09 - قنا 24 10 - الأقصر 25 11 - أسوان 26 11 - إدفو 26 12 - أبوسمبل 26 11 - الوادي الجديد 25 10 - شلاتين 27 16 - أبو رماد 26 17 - حلايب 26 17 - رأس حدربة 25 18).

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