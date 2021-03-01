تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

حالة الطقس اليوم في مصر





حالة الرياح اليوم في مصر وتسود حالة الطقس اليوم في مصر طقسًا دافئًا نهارًا على (القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد)، معتدلًا على (السواحل الشمالية)، كما يسود طقس اليل شديد البرودة على (القاهرة - الوجه البحري - السواحل الشمالية - شمال وجنوب الصعيد)، باردًا على (جنوب سيناء).



ومن المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على (القاهرة - الوجه البحري - السواحل الشمالية - شمال - جنوب الصعيد)، نشطة على (السواحل الغربية - جنوب سيناء). قد يهمك.. كيفية تعديل بيانات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ14 حالة الموج في البحر

1 - حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



2 - حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم الإثنين فى القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى

(القاهرة 23 12 - الإسكندرية 20 13 - وادي النطرون 20 11 - طنطا 22 12 - شبين الكوم 23 12 - دمنهور 22 13 - بلطيم 22 13 - مطروح 19 12 - السلوم 19 09 - سيوة 23 11 - بورسعيد 21 13 - دمياط 20 12 - الزقازيق 23 12).



الطقس اليوم

(المنصورة 22 12 - الإسماعيلية 23 11 - السويس 23 12 - العريش 20 10 - رفح 20 10 - رأس سدر 23 12 - نخل 22 09 - نويبع 24 14 - طابا 23 13 - كاترين 17 05 - الطور 24 14 - شرم الشيخ 25 16 - الغردقة 24 15).



حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 24 15 - الفيوم 23 10 - بني سويف 23 10 - المنيا 23 09 - أسيوط 23 08 - سوهاج 24 09 - قنا 24 10 - الأقصر 25 11 - أسوان 26 11 - إدفو 26 12 - أبوسمبل 26 11 - الوادي الجديد 25 10 - شلاتين 27 16 - أبو رماد 26 17 - حلايب 26 17 - رأس حدربة 25 18).