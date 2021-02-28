كيفية تعديل بيانات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14
الأحد 28/فبراير/2021 - 10:39 م
محمد إبراهيمطباعة
يحدث أن تتغير اوضاع أي من المتقدمين لـ شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14، الذي ضمن طرح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، الأمر الذي يستدعي تغيير البيانات التي تقدم بها الراغب على الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الحجز.
وعندما يتطلب الأمر تعديل أي من المتقدمين بيانات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 أو غيره من الإعلانات السابقة.
وعندما يتطلب الأمر تعديل أي من المتقدمين بيانات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 أو غيره من الإعلانات السابقة.
رابط صندوق الاسكان الاجتماعي للتقديم الكترونيا
يتم من خلال الرابط التابع له من هنا:
https:cservices.shmff.gov.egChangeUnitUserServicesSubService.
وبحسب كراسة الشروط يجب ان تكون كل البيانات التي قدمها طالب شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 14 أو غيره، صحيحة، وهو ما يقوم المستعلم بالتأكد من صحته، لذا يجب على كل متقدم تحري الدقة فيما يقدمه من بيانات عنه ومتابعة تعديلها في حال الحاجة لذلك.
https:cservices.shmff.gov.egChangeUnitUserServicesSubService.
وبحسب كراسة الشروط يجب ان تكون كل البيانات التي قدمها طالب شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 14 أو غيره، صحيحة، وهو ما يقوم المستعلم بالتأكد من صحته، لذا يجب على كل متقدم تحري الدقة فيما يقدمه من بيانات عنه ومتابعة تعديلها في حال الحاجة لذلك.
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