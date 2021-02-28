كيفية تعديل بيانات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

رابط صندوق الاسكان الاجتماعي للتقديم الكترونيا



https:cservices.shmff.gov.



وبحسب كراسة الشروط يجب ان تكون كل البيانات التي قدمها طالب شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 14 أو غيره، صحيحة، وهو ما يقوم المستعلم بالتأكد من صحته، لذا يجب على كل متقدم تحري الدقة فيما يقدمه من بيانات عنه ومتابعة تعديلها في حال الحاجة لذلك. يتم من خلال الرابط التابع له من هنا:https:cservices.shmff.gov. egChangeUnitUserServicesSubService وبحسب كراسة الشروط يجب ان تكون كل البيانات التي قدمها طالب شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 14 أو غيره، صحيحة، وهو ما يقوم المستعلم بالتأكد من صحته، لذا يجب على كل متقدم تحري الدقة فيما يقدمه من بيانات عنه ومتابعة تعديلها في حال الحاجة لذلك.





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