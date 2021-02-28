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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«بسبب غيبوبة سكر».. مسن يطيح بـ٩ مواطنين في شارع الهرم

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:56 م
حادث تصادم بشارع
حادث تصادم بشارع الهرم
ندى حمدي
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أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بشارع الهرم،  بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد سائق سيارة أصيب بغيبوبة سكر.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام كايرو مول في شارع الهرم وسقوط مصابين، وانتقلت على الفور قوات قسم الطالبية وتبين من الفحص أن قائد السيارة مسن يبلغ من العمر ٧٧ عاما.

وأوضحت التحريات أنه أثناء قيادته لسيارة بشارع الهرم أمام كايرو مول ومبنى الأحوال المدنية أصيب بغيبوبة سكر وأطاح بالخيمة المخصصة لانتظار المواطنين ما أدى لإصابة ٩.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى، وتحفظت قوات الأمن على قائد السيارة بعد إسعافه وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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