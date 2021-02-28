«التعليم» تكرم الطلاب المتميزين في الأولمبياد الدولي لـ«الإنجليزية»

عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم، احتفالية لتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين الذين شاركوا في الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية، وحققوا فيه مراكز متقدمة على مستوى العالم وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس.وأعربت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، عن سعادتها بتكريم الطلاب الفائزين، لما حققوه من مستوى مشرف في الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية ٢٠٢٠، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتحقيقًا لأهم أهداف التعليم وهو القدرة على تحقيق التنافسية العالمية للتعليم، مشيرة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها مصر عالميًا من بين ٥١ دولة على مستوى العالم فى الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية.وأكدت أن أبناء مصر قادرون على تحقيق البطولات وتحقيق التنافسية العالمية فى المسابقات والمنافسات الدولية العلمية فى مجال التعليم والذى يحسن من مستوى تصنيف مصر عالميًا.وقدمت رئيس قطاع التعليم التهنئة للطلاب الفائزين، لافتة إلى أن هذه هى البداية التى تستدعى تضافر كل الجهود والشراكة من أجل رفع علم مصر فى جميع محافل التعليم العالمية.ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حلمى عضو مجلس إدارة شركة (إديومتير مصر) أن الشركة تولى أهمية كبيرة بالعلم وتشجيع الطلاب والطالبات للمشاركة فى المنافسات الدولية؛ وذلك من أجل تحقيق التقدم والتنمية فى مصر، موضحًا أنه شارك فى الأولمبياد الدولى ما يقرب من (2000) طالب من مصر تنافسوا في جميع المستويات لجميع الصفوف الدراسية، وقد تم عقد الاختبارات (مهارات القراءة والاستماع والقواعد)، وأسفرت التصفيات على مستوى العالم عن مشاركة 11 متسابق من مصر، وفازت الطالبة غدير الركابى الطالبة بالصف الثانى الثانوى من مدرسة العلوم والتكنولوجيا للبنات بالمركز الثانى على مستوى العالم فى المستوى الخامس، وحصلت على منحة مجانية كاملة للدراسة فى جامعة من أكبر الجامعات فى أمريكا، كما حصل باقى فريق المنتخب على مراكز متميزة فى الترتيب العالمى.وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين وتقديم شهادات تقدير وهدايا لتفوقهم وتحفيزًا لهم، والطلاب هم: غدير أحمد الركابى الحاصلة على المركز الثانى عالميًا من القاهرة، وإياد معتز يوسف المركز الخامس من الجيزة، ومحمد أبو بكر مصطفى المركز السادس من القاهرة، وأروى حاتم المركز العاشر من المنوفية، وبريهان محمد عزت المركز الثاني عشر من قنا، ورودى أحمد الروبى المركز الرابع عشر من الإسكندرية، وملك محمد السيد المركز السادس عشر من الإسكندرية، وفرح فهيم محمد المركز التاسع عشر من المنوفية، ومهند محمد صفوت المركز الحادي والعشرون من سوهاج، ونهاد محمد بهجت المركز الثانى والعشرون من كفر الشيخ، وكيرولس عماد رفعت المركز الخامس والعشرون من قنا.حضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، والدكتور أيمن حلمى عضو مجلس إدارة شركة (إديومتير مصر) الشركة الراعية للطلاب، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذي للشركة.