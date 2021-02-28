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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أعراض «كورونا المبكر».. 3 أمراض تصيب العين تثبت عدوى كوفيد-19

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:20 م
كورونا تصيب العين
كورونا تصيب العين
سارة الشلقاني
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كشفت دراسة أمريكية عن وجود أعراض جديدة تصيب العين حال الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن تلك الأعراض تظهر في مراحل مبكرة من المرض.

وأوضحت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن هناك ثلاث أعراض مرضية تؤكد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبة بعدم إهمال تلك الأعراض حال ظهورها.

وقالت الدراسة الأمريكية إن ظهور تجمعات دموية في العين تعد أبرز الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، بسبب انتقال عدوى كوفيد-19 عبر أغشية العين.

وأضافت الدراسة أن الإصابة بفيروس كورونا مرتبطة بتشوهات العين، مثل التهاب الملتحمة واعتلال الشبكية بسبب تلف الأوعية الدموية فيها، والتهاب العصب البصري بسبب تورم العين نتيجة عدوى الفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك سلسلة من المرضى المصابين بكوفيد -19، ويعانون حالة مرضية صعبة، ظهرت نتائج الاشعة التي أجروها لأعينهم غير طبيعية.

وقال الدكتور أوغستين ليكلر أحد المشاركين في الدراسة: "لم نعتقد أننا سنكتشف أي تشوهات في طب العيون بسبب فيروس كورونا المستجد اعتقادا أن ذلك نادر جدًا، لكن وجدنا تلك التجمعات الدموية، والتي كانت مرئية فقط في المرضى الذين يعانوا حالة خطيرة".

وأوضحت الدراسة أن هناك حالات أصيبت بكورونا لكن لم تكن هناك أعراض حمى أو سعال، وكان لديهم فقط أعراض مرضية في العين، ومن ثم لم يشتبه في إصابتهم بكوفيد-19، لأنه لم يكن معروف أن كورونا يمكن أن يظهر في العين وليس الرئتين.

وتسبب العدوى بفيروس كورونا أيضا حساسية من الضوء وتهيجًا في أنسجة العين، وتعد هذه الأعراض هي الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بعدوى شديدة من كوفيد-19.

وقالت دراسة: "في الأشخاص الذين لديهم تشخيص إيجابي لكوفيد-19، كانت الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا التي عانى منها المشاركون هي حساسية الضوء (18%)، والتهاب العيون (16%) وحكة العيون (17%)".

وقال 81% من المشاركين في الدراسة، والذين ظهرت عليهم أعراض تأثر العين بإصابتهم بالفيروس، أنهم عانوا منها في غضون أسبوعين من أعراض كوفيد-19 الأخرى، وأفاد 80% أنهم ظلوا يعانوا منها لمدة نحو أسبوعين.

وتابعت الدراسة: "قد تتسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مشاكل العين مثل تضخم الأوعية الدموية الحمراء وتورم الجفون والدموع غير الإرادية، وزيادة الإفرازات".

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