تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

تردد القنوات التعليمية الجديدة 2021

1 - تردد قناة مدرستنا 1

2 - تردد قناة مدرستنا 2

1 - تردد قناة مصر التعليمية 2021

3 - تردد القناة التعليمية المصرية 1





تطعيم شلل الأطفال.. أخر موعد لحملة وزارة الصحة معدل الترميز: 27500.



تصحيح الخطأ: 56. معدل الترميز: 27500.تصحيح الخطأ: 56.

نظرًا لقدوم الامتحانات من جميع المراحل التعليمية، ارتفعت عمليات البحث في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل الطلاب من كافة التعليمية وأولياء الأمور عن تردد القنوات التعليمية الجديدة، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وفرت القنوات التعليمية الجديدة الوقت على الطلاب لتدريبهم وقبل أداء امتحاناتهم حفاظًا على صحتهم من فيروس كورونا القاتل.ولأن عمليات البحث مستمرة على محركات الإنترنت يوميًا من قبل الطلاب من كافة التعليمية وأولياء الأمور، يعرض لكم " الدستور " في تقريره تردد القنوات التعليمية الجديدة، لمساندة الطلاب من جميع المراحل التعليمية قبل أداء امتحاناتهم الرسمية، وتخفيف العبء والوقت على الطالب وولي الأمر، وذلك بسبب أزمة كورونا المستجد الذي تسبب في تعليق الدراسة.القمر الصناعي: النايل سات.تردد قناة مدرستنا: 12303.الاستقطاب: أفقي.معدل الترميز: 27500.تصحيح الخطأ: 56.وتبث قناة مدرستنا برامجها للصفوف بداية من الصف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، وكذلك لجميع المراحل الإعدادية.القمر الصناعي: النايل سات.تردد قناة مدرستنا: 12206.الأستقطاب: رأسي.معدل الترميز: 27500.تصحيح الخطأ: 56.وثانيًا.. قنوات مصر التعليمية وهي قناة مصر التعليمية 2021 وقناة مصر التعليمية مباشر والقناة التعليمية المصرية 1، لذلك تابع معنا باقي الترددات التالية:القمر الصناعي: النايل سات.تردد قناة مصر التعليمية 2021: 11747.الاستقطاب: رأسي.معدل الترميز: 27500.تصحيح الخطأ: 56.2 - تردد قناة مصر التعليمية مباشرتردد قناة مصر التعليمية مباشر: 12380.الاستقطاب: أفقي.معدل الترميز: 27500.تصحيح الخطأ: 56.تردد القناة التعليمية المصرية 1: 11757.الاستقطاب: أفقي.