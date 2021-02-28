رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تطعيم شلل الأطفال.. أخر موعد لحملة وزارة الصحة

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:16 م
تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال
نعمات مدحت
طباعة
يبحث الكثير من المواطنين وخاصة السيدات، عن أخر موعد لحملة وزارة الصحة، لتطعيم شلل الأطفال، عبر المنصات الإلكترونية، على محركات البحث الشهيرة، والتي من المقرر أنها بدأت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد الموافق 28 فبراير.

تطعيم شلل الأطفال.. أخر موعد لحملة وزارة الصحة

وللسيدات التي ترغب في معرفة أخر موعد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تجرى الآن تحت إشراف وزارة الصحة، والتي تستهدف الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حيث تبدأ الحملة من عمر يوم حتى 5 سنوات حيث تبدأ من يوم 28 فبراير وتنتهي يوم 3 مارس بالمجان لمدة 4 أيام، حيث يتم التطعيم من خلال فرق طبية في الميادين العامة والقرى والمراكز ومحطات القطار.

الأطفال الأولى بالتطعيم في حملة مرض الأطفال

كشف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال تصريحات تليفزيونية، وبيانات رسمية، أن هناك عدة موانع للتطعيم وفي مقدمتها: الأطفال أصحاب أمراض نقص المناعة الأولية، والذين يعالجون بالكيماوي والسرطان وأصحاب درجة الحرارة، ويشار إلى أن هناك 90 ألف فرد من الطب الوقائي داخل الحملات التي تجول المحافظات.

كيفية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

يتم التطعيم في القرى من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

اقرأ أيضا:

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح

وحسب التقارير، كشفت وزارة الصحة والسكان، أنّ آخر حالة جرى تسجيلها بمرض شلل الأطفال كانت في عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ مصر خالية من المرض منذ عام 2006، وأنّ الحملات القومية ضد مرض شلل الأطفال تتم بشكل سنوي لرفع المناعة ضد المرض والحفاظ على مصر خالية منه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

طلاب «تانية ثانوي» يسرّبون امتحان الجبر والتفاضل على «تليجرام»

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

الصور

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل طلابها لاستئناف الدراسة بإجراءات احترازية مشددة

image description

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

وزير التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

«blessed» معرض للفنانة حنان يوسف بجاليرى بيكاسو الثلاثاء

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه

«طوبة ورقة مقص» معرض لنورا بركة بجاليري بيكاسو