يبحث الكثير من المواطنين وخاصة السيدات، عن أخر موعد لحملة وزارة الصحة، لتطعيم شلل الأطفال، عبر المنصات الإلكترونية، على محركات البحث الشهيرة، والتي من المقرر أنها بدأت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد الموافق 28 فبراير.





تطعيم شلل الأطفال.. أخر موعد لحملة وزارة الصحة

وللسيدات التي ترغب في معرفة أخر موعد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تجرى الآن تحت إشراف وزارة الصحة، والتي تستهدف الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، حيث تبدأ الحملة من عمر يوم حتى 5 سنوات حيث تبدأ من يوم 28 فبراير وتنتهي يوم 3 مارس بالمجان لمدة 4 أيام، حيث يتم التطعيم من خلال فرق طبية في الميادين العامة والقرى والمراكز ومحطات القطار.





الأطفال الأولى بالتطعيم في حملة مرض الأطفال

كشف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال تصريحات تليفزيونية، وبيانات رسمية، أن هناك عدة موانع للتطعيم وفي مقدمتها: الأطفال أصحاب أمراض نقص المناعة الأولية، والذين يعالجون بالكيماوي والسرطان وأصحاب درجة الحرارة، ويشار إلى أن هناك 90 ألف فرد من الطب الوقائي داخل الحملات التي تجول المحافظات.





كيفية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

يتم التطعيم في القرى من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.





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وحسب التقارير، كشفت وزارة الصحة والسكان، أنّ آخر حالة جرى تسجيلها بمرض شلل الأطفال كانت في عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ مصر خالية من المرض منذ عام 2006، وأنّ الحملات القومية ضد مرض شلل الأطفال تتم بشكل سنوي لرفع المناعة ضد المرض والحفاظ على مصر خالية منه.