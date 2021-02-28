رفض دعوى شطب سامح عاشور من جداول المحامين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بـ شطب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ومحمد أبوالعلا من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة.وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين "3 أعضاء مجلس إدارة" من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبوالعلا عبد الرحيم.وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور، رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11-8-2001، وتم تعيين محمد أبو العلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.وأكدت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة.