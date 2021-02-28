إسرائيل توسع نطاق البحث عن سفينة التسرب النفطي الملوث لشواطئها

وسعت إسرائيل بحثها اليوم الأحد، عن السفينة المتسببة في تسرب نفطي أدى إلى تلوث شواطئها وذلك بعدما استبعد المحققون إحدى الناقلات المشتبه فيها.وقام فريق إسرائيلي، بالتنسيق مع السلطات اليونانية، بتفتيش مفاجئ للناقلة منيرفا هيلين أثناء رسوها في ميناء بيريه بأثينا.وقالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية إن السفينة لم تعد موضع اشتباه في التسرب النفطي.ونفت الشركة المشغلة للناقلة منيرفا هيلين أي صلة لها بالتسرب.وركز التحقيق الإسرائيلي على سفينة مجهولة مرت على بعد نحو 50 كيلومترا من الساحل في 11 فبراير باعتبارها مصدر ما تصفه جماعات المحافظة على البيئة بأنه كارثة بيئية قد يستغرق محو آثارها أعواما.