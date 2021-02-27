التدريب على استخدام الأدوات الرقابية ببورسعيد

انطلقت مساء اليوم ثاني أيام نموذج محاكاة محليات مصر الذي ينظمه مجلس الشباب المصري ببورسعيد برئاسة محمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس، وذلك بالقاعة الرئيسية في مكتبة مصر العامة.شملت فعاليات اليوم الثاني من النموذج الذي يختتم فعالياته غدًا التعريف بالأدوات الرقابية في المجالس المحلية وهى: الاقتراح، السؤال، طلب الإحاطة، طلبات المناقشة العامة، الاستجواب، وسحب الثقة، ولجان تقصي الحقائق، فضلًا عن تدريب المشاركين بالنموذج على كيفية وتوقيت استخدامها.تم عرض أهمية النظام المحلي في مصر، وتاريخ المحليات، والفارق بين الحكم المحلي والإدارة المحلية، بالإضافة إلى التدريب على كتابة التقرير بالمحليات، والتعامل مع المشكلات وتحليلها ودراستها وأسلوب عرضها الأمثل للوصول إلى حلول سليمة لها.وأدار نموذج المحاكاة كل من: دكتور نسرين الصواف رئيس أنشطة مشروع تطوير التعليم كمحرك للنمو واستشاري تدريب وتنمية بوزارة الشباب والرياضة، وعلي هلال محامٍ ورئيس الهيئة الاستشارية لمجلس نماذج المحاكاة بجامعة عين شمس، ووجيه صادق مستشار التخطيط الاستراتيجي بمجلس الشباب المصري، وكريم نورالدين، باحث في المحليات ورئيس حملة المحليات للشباب.