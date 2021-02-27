رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التدريب على استخدام الأدوات الرقابية ببورسعيد

السبت 27/فبراير/2021 - 10:35 م
استخدام الأدوات الرقابية
استخدام الأدوات الرقابية ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
انطلقت مساء اليوم ثاني أيام نموذج محاكاة محليات مصر الذي ينظمه مجلس الشباب المصري ببورسعيد برئاسة محمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس، وذلك بالقاعة الرئيسية في مكتبة مصر العامة.

شملت فعاليات اليوم الثاني من النموذج الذي يختتم فعالياته غدًا التعريف بالأدوات الرقابية في المجالس المحلية وهى: الاقتراح، السؤال، طلب الإحاطة، طلبات المناقشة العامة، الاستجواب، وسحب الثقة، ولجان تقصي الحقائق، فضلًا عن تدريب المشاركين بالنموذج على كيفية وتوقيت استخدامها.

تم عرض أهمية النظام المحلي في مصر، وتاريخ المحليات، والفارق بين الحكم المحلي والإدارة المحلية، بالإضافة إلى التدريب على كتابة التقرير بالمحليات، والتعامل مع المشكلات وتحليلها ودراستها وأسلوب عرضها الأمثل للوصول إلى حلول سليمة لها.

وأدار نموذج المحاكاة كل من: دكتور نسرين الصواف رئيس أنشطة مشروع تطوير التعليم كمحرك للنمو واستشاري تدريب وتنمية بوزارة الشباب والرياضة، وعلي هلال محامٍ ورئيس الهيئة الاستشارية لمجلس نماذج المحاكاة بجامعة عين شمس، ووجيه صادق مستشار التخطيط الاستراتيجي بمجلس الشباب المصري، وكريم نورالدين، باحث في المحليات ورئيس حملة المحليات للشباب.

موضوعات متعلقة

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

مريم أحمد علي توقع «آخر ليالي البشر» بفيلا إبداع في الدقي

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري