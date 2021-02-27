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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية إثبات الإعاقة

السبت 27/فبراير/2021 - 07:33 م
الرقم القومي
الرقم القومي
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية إثبات الإعاقة، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كل الخطوات التى تمكن المواطن من الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث أعطى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، المختص بأشخاص ذوي الإعاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة

وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة العديد من الحقوق والامتيازات والدعم فى جميع أشكاله، منها توفير وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى يستطيع من خلالها أشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الدعم، سواء سيارة مجهزه معفاة من الجمارك والضرائب، وتخفيضات فى المواصلات، وغيرها من الامتيازات التى منحها قانون اشخاص ذوي الإعاقة.

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من الخطوات حتى يستطيعون الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ونقدم لكم خلال الخطوات التالية كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية إثبات الإعاقة:

- يقومون أشخاص ذوي الإعاقة بالدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا.


- ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن الطلب.

- بعد ذلك كتابة الرقم القومى المكون من ١٤ رقم، والمدون على شهادة الميلاد، ثم الضغط على بحث.

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شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعن شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب أن يكون المواطن من أشخاص ذوي الإعاقة مصاب بإحدى الإعاقات التالية:

- الشلل الدماغي، أو الجذام، أو طيف التوحد، أو ذوي القادمة.

- صغر وكبر حجم الرأس، بالإضافة إلى متلازمة الداون، أو فقد السمع التام، أو فقد البصر التام، أو الإعاقات المتعددة.

- ضمور العضلات أو تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- الشلل الرباع، أو الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

وخلال الخطوات السابقة يستطيع المواطن من أشخاص ذوي الإعاقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة التى تسمح بالحصول على كافة أشكال الدعم.

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