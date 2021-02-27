وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعويض طلاب الصف الأول الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان في موعده المحدد بسبب عدم تمكنهم من الدخول على منصة الامتحان لفترة من الزمن أثناء الفترة المخصصة لأداء الامتحان.وشدد الوزير، في تصريحات صحفية، على أن الامتحان يحتسب وقته بالكامل منذ الدخول على منصة الامتحان، موجهًا رسالة لأولياء الأمور والطلاب قائلًا: "لا داعي للقلق".وأضاف أنه يتابع ملابسات ما حدث من سقوط "سيستم الامتحان" من داخل غرفة العمليات المركزية للاختبارات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي العام داخل ديوان وزارة التربية والتعليم.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.