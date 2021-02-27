الصحة: مكاتب بالمستشفيات والوحدات للراغبين في حجز لقاح كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن أنه سيتم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.ولفت مجاهد إلى أن الموقع سيتيح غدًا للمواطنين من الفئات المستحقة تسجيل بياناتهم حتى يتم إعطاء الأولوية تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة، كما سيتم إطلاع المواطن على كل المعلومات الخاصة باللقاح مثل الاختبارات الخاصة باللقاح ونتائجه، كما يمكن للمواطن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا مثل الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوثيقة الخاصة بالموافقة المستنيرة لتلقي اللقاح.وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، صباح غد الأحد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.