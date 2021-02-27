وكيل «تعليم مطروح» يوضح نسب دخول طلاب أولى ثانوي على منصات الامتحانات

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن عدداً من مدارس محافظة مطروح شهد دخول كامل لطلاب الصف الأول الثانوي على منصات الإمتحانات دون مشكلات.وأضاف: بلغت نسبة دخول الطلاب على منصة الامتحانات بمدينة براني 98% (ماعدا 3 طلاب)، كما سجل طلاب مدينة سيوة الدخول إلى المنصة ماعدا طالبين بنسبة 97%، مشيرا إلى أن العلمين سجلت نسبة 95% وجاري الحصر في مدينة مرسى مطروح.