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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي: لدينا إرادة لإكمال العام الدراسي.. ويحسم أمر الأبحاث

السبت 27/فبراير/2021 - 11:11 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
ريم محمود _ إسراء جمال
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تواجده اليوم في جامعة عين شمس يهدف للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بقاعات الامتحانات.

وأضاف عبدالغفار، أن هناك تحديا كبيرا في ظروف كورونا، مؤكدا أن هناك إرادة حقيقية لاكتمال العام الدراسي الحالي رغم المعادلة الصعبة بتواجد الوباء.


وأشار إلى أن الصورة التي أظهرها الطلاب اليوم هي صورة مصر والإرادة وتحدي الصعاب، مشددا أنه لم يتلق أي شكوى من الطلاب أثناء تفقده الامتحانات.

وحسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمر إماكنية عقد امتحانات الجامعات خلال فعاليات العالم الدراسي الحالي بنظام الأبحاث، مؤكدا أنه لن يتم عقد الامتحانات بالأبحاث ولانية لذلك.

وأضاف عبدالغفار، أن إجراءات الامتحانات تتم بشكلها الطبيعي مثل كل عام، موضحا أن الجامعات اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الوزير، أنه كان يوجد مجموعات من الطلاب عبر منصات السوشيال ميديا كانت تنتظر تأجيل الامتحانات دون مذاكرة للمنهج، لافتا إلى أن الطالب المجتهد هو من يعى مدى الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار الوزير، إلى أنه اطمئن على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بقاعات الامتحانات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت بكلية طب الفم والأسنان بجامعة عين شمس.

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