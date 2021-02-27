«شاومينج» يظهر بامتحانات أولى ثانوي.. مجموعات سرية لـ«العربي والأحياء»

بدأت صفحات "شاومينج" لتسريب الامتحانات، في الانتشار على تطبيق "تليجرام" قبل بدء امتحانات الصف الأول الثانوي في مادتي اللغة العربية والأحياء، ونوهت من خلال رسائل أن هناك "مجموعات سرية" ينشر عليها الامتحان والإجابات فور دخول اللجان.في هذا السياق، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الغش أثناء الامتحانات، مؤكدة أن الطالب الذي يلجأ لذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مضيفةأنه ممنوع دخول الطلاب للامتحانات بالهاتف المحمول.وبدء طلاب الصف الأول الثانوي في التوافد على لجان الامتحانات لأداء امتحاني مادتي اللغة العربية والأحياء.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان سوف يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.