مصرع شاب فى ظروف غامضة بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، وفاة رجل فى العقد الرابع من العمر في ظروف غامضة داخل منزله، ولم يتبين بعد سبب الوفاة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور، يفيد بوصول بلاغ بوجود جثة رجل يدعى "مصطفى.أ. أ"، 45 سنة، في منزله خلف نقابة التطبيقين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وجاري عمل التحريات الأولية لسرعة كشف غموض الواقعة.تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.