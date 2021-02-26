ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر شكر

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية حملة مكبرة على أحد محال بيع الجملة بكفر شكر من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم خلالها ضبط عدد من الاغذية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين.تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي.وكانت المضبوطات كالتالي: 150 كيس أندومي، و30 كيس مكرونة، و11 برطمان مربى تين، و4 جرادل مخلل، و2 جركن طماطم كاتشب، و2 صفيحة جبن بيضاء،وواحد جركن عصائر مركزات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحل المخالف، وتحرير محضر جنحة مباشرة والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في المضبوطات.