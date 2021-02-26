انطلاق نموذج محاكاة محليات مصر في بورسعيد

انطلق بمكتبة مصر العامة في محافظة بورسعيد، مساء اليوم، نموذج محاكاة محليات مصر الذي ينظمه مجلس الشباب المصري بالمحافظة برئاسة محمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس، لمدة 3 أيام بحضور دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب «وايفلين متى بطرس» عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط ومحمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وأساتذة متخصصون في مجال تدريب وتأهيل الشباب.وبدأت فعاليات اليوم الأول الذي حضره عدد كبير من الشباب بالسلام الجمهوري، والوقوف دقيقة حداد على ضحايا "لنش" بورسعيد الغارق بغاطس البحر المتوسط، وعرض فيلم تسجيلي عن نماذج سابقة لمحاكاة محليات مصر، ثم بدء فعاليات النموذج بكلمات ومحاضرات المشاركين.ورحب محمد سيف، مسئول قطاع القناة بالمجلس، بالمشاركين، مؤكدًا على أن رغبة الشباب في تكرار النموذج ببورسعيد والاقبال الكبير من الشباب على التسجيل للمشاركة دفعهم لتكرارها عدة مرات ليس فقط لتأهيل شباب قادر على خوض انتخابات المحليات، ولكن أيضًا ناخب قادر على اختيار من يمثله، من خلال التدريب والتوعية بدور المحليات وأهميتها.وأكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على أن المجلس خلال الفترة الماضية نفذ 387 برنامج تدريبي مختلف استفاد منها 86 ألف شاب مصري، وبمشاركة أكثر من 160 برلماني، مما يؤكد على أن المجتمع المدني قادر على إحداث الفارق، لافتًا إلى أن الهدف من النموذج هو تأهيل شباب مدرك لمفهوم الإدارة المحلية، فضلًا عن امتلاك المهارات اللازمة لخوض انتخابات المحليات.وقالت ايفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنه يوجد تشريعات قديمة وهناك قوانين منذ عام 1946 لم يجرى تغييرها، وأنها وزملائها طالبوا بقانون المحليات لإعطاء الفرصة لعضو مجلس النواب للتشريع والرقابة، وتقوم المحليات بدورها من خلال الانتشار في كل مكان بسبب عددهم الكبير، وبالتالي الوصول لكل ثغرة في عمل التنفيذي وحلها، مشددة على أنه يجب أن يكون للمحليات أدوات رقابية تمكنه من أداء دوره على الوجه الأكمل، ومتطرقة لشرح مفصل عن كيفية تطبيق واستخدام الأدوات الرقابية لحل المشكلات والقضايا المختلفة بالشكل الذي يعود بالايجاب على المواطنين.ومن جانبه، أشار دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن قانون الإدارة المحلية المقترح المقدم من الحكومة وجرى مناقشته في 3 لجان داخل المجلس، ومكون من 155 مادة، وبه امتيازات عديدة للمحافظة والشباب والمرأة، ويدعم اللامركزية في المحليات، ويسعى للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد المتواجد في كافة دول العالم وليس في مصر فقط، مؤكدًا على أن الدولة جادة في القضاء على الفساد فهناك وزراء ومحافظين ومسئولين جرى القبض عليهم وسجنهم، وذلك يؤكد على الرغبة الجادة من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في القضاء على الفساد.