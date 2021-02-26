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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية التركية تنتقد دعوة هولندا للاعتراف بمذبحة الأرمن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:18 م
الخارجية التركية
الخارجية التركية
منار احمد
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انتقدت تركيا قرارًا وافق عليه مجلس النواب الهولندي يدعو الحكومة إلى الاعتراف بأحداث عام 1915 على أنها «إبادة جماعية» بحق الأرمن.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، القرار بأنه محاولة باطلة لإعادة كتابة التاريخ بدوافع سياسية، مؤكدًا أن البرلمانات ليست مكانًا لكتابة التاريخ وإجراء المحاكمات.

ولفت أقصوي إلى أن المشاركين في هذا القرار إنما يسعون لحصد أصوات بطريقة شعبوية، عوضًا عن البحث عن الحقيقة بخصوص أحداث 1915، داعيًا الموقّعين على القرار إلى التمعن في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة بتاريخ 1948.

كما دعا أقصوي إلى دعم الجهود الرامية لفهم هذه المسألة التاريخية بشكل أفضل، لافتًا إلى أن مقترح تركيا بإنشاء لجنة تاريخية مشتركة، والذي لم تتجاوب معه أرمينيا، يأتي في مقدمة تلك الجهود.

وأعرب أقصوي عن تطلع أنقرة لتبني الحكومة الهولندية موقفًا يراعي مبدأ سيادة القانون، مؤكدًا أنه يتعين على مجلس النواب الهولندي التركيز على مكافحة العنصرية المتزايدة تجاه الإسلام والأجانب، التي يعاني منها أبناء الجالية التركية في هولندا في حياتهم اليومية.

يتألف البرلمان الهولندي من غرفتين، هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولم يتضح على الفور إن كان القرار ملزمًا للحكومة أم بحاجة لخطوات تشريعية أخرى.

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