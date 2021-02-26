سوريا تدين الهجوم الأمريكي: مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الجديدة

أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم الأمريكي الأخير في مناطق قرب الحدود السورية العراقية، اليوم الجمعة، معتبرة أنه مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الجديدة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الجيش شن غارة جوية استهدفت ميليشيات تدعمها إيران في سوريا.وأضافت الوزارة أن الهجوم أسفر عن تدمير "عدة منشآت عند نقطة حدودية يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران".وأقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإجراء ردا على هجمات أخيرة استهدفت قوات من الجيش الأمريكي والتحالف الدولي في العراق.