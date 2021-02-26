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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» تدافع عن الإعلانات الموجهة وحماية الشركات الصغيرة بمواجهة آبل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:05 م
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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تواصل فيسبوك تحركاتها بوجه آبل مع حملة إعلانية داعمة للإعلانات الموجهة والمكيفة التي تشكل محرك إيرادات المنصات الإلكترونية المجانية لكنها موضع انتقاد من الشركة المصنعة لهواتف آي فون بسبب نقص شفافيتها وشهيتها الزائدة على البيانات الشخصية للمستخدمين.

وجاء في إعلان ترويجي مصور نشرته فيسبوك "الإعلانات المكيفة تقدم أفكارا سديدة لكل شخص".

وأشارت الشبكة الاجتماعية العملاقة في بيان إلى أن "كل الشركات تنطلق بفكرة، والقدرة على التعريف بهذه الفكرة بفضل الإعلانات الموجهة أمر أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة".

ويواجه الاستهداف الإعلاني المحدد الهدف بدقة على نطاق واسع، وهو في صلب النموذج الاقتصادي لشبكتي فيسبوك وجوجل حاليا، تهديدا جراء التحديث الأخير الذي تعتزم آبل إدخاله على نظام تشغيل "آي أو أس" خلال العام الحالي وسيرغم مطوري التطبيقات إظهار شفافية في جمع بيانات المستخدمين الشخصية واستخدامها.

كما ستفرض التحديثات الجديدة على التطبيقات طلب إذن المستخدمين لتتبع مواقع تواجدهم.

وتخشى المنصات والتطبيقات أن تدفع حرية الخيار هذه بأكثرية المستخدمين إلى رفض تتبع تحركاتهم.

وتركز فيسبوك في مواقفها على حرصها على الدفاع عن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدفع فاتورة باهظة بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقالت الشبكة إن "الحد من الإعلانات المكيفة سيقضي على محرك نمو حيوي لشركات"، مؤكدة أن المستخدمين يفضلون رؤية إعلانات تحاكي اهتماماتهم.

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