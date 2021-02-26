بولندا: الشركات التى استخدمت الأموال العامة يجب أن تتقاسم براءات لقاح كورونا

كتب رئيس الوزراء البولندي ماتيو مورافيتسكي، اليوم الجمعة، أن شركات الأدوية التي استخدمت الأموال العامة لتطوير لقاحاتها المضادة لكورونا، يجب أن تتقاسم براءات اختراعها مع الشركات التي سوف تكون قادرة فورا على إنتاج اللقاحات.وكتب مورافيتسكي في منشور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الأموال التي أنفقناها بشكل مشترك على هذا الهدف ذهبت إلى العلماء وشركات الأدوية، والآن يبدو أنها تأخرت في الإنتاج أو أن اللقاحات ترسل خارج الاتحاد الأوروبي من مصانع إنتاج أوروبية".وقال مورافيتسكي إنه قدم مقترحا بشأن تقاسم براءات الاختراع خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت أمس الخميس.وأوضح الناطق باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، أن شركات الأدوية سوف يتم تعويضها عن نقل مثل تلك البراءات.