تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين خلال هذه الساعات عن الفئات الممنوعة من التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر، بالسؤال والاستفسار عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة بداية من الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الجاري 2021، لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، من الأشخاص المستحقين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عامًا.





الفئات الممنوعة من التطعيم ضد كورونا





حددت وزارة الصحة، 6 فئات مستثناه من تطعيم كورونا المستجد، والتي جاءت كالتالي: الفئة الأولى: الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 أو 16 سنة.





الفئة الثانية: الأشخاص الذين عانوا من قبل من حالات تحسس شديدة، بمعنى "المصابون بالحساسية"





الفئة الثالثة: السيدات الحوامل والمرضعات، حيث بررت الوزارة ذلك، بأن السيدات الحوامل هم أكثر خطرًا وعرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا أكثر من غيرهن، إلا أن الوزارة قامت باستثنائهم من التطعيم ولا توصى بتطعيمهن طوال فترة الحمل، وذلك تجنبا لمخاطر الأثار الجانبية على الطفل على حد ما قالته.





الفئة الرابعة: المسافرون الدوليون الذين لا يندرجون ضمن الفئات ذات الأولوية، حيث أنهم يقومون بتقديم تقارير تفيد خلوهم من الفيروس كشرط أساسي للسفر.









الفئة الخامسة: المصابون بنقص المناعة، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التجارب السريرية لم تتح سوى بيانات محدودة وقليلة بشأن أمان اللقاحات على هذه الفئة، على الرغم من خطورة ما أصابهم، فهم الفئة الأولى بالتطعيم حيث يصيب الأفراد ذات المناعة الضعيفة ويؤثر بشكل كبير عليهم..





الفئة السادسة: المصابون الحاليون أو المتعافون، لا يمكن تطعيم الأشخاص المصابين بكورونا، ويتم تأجيل تطعيمهم لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إصابتهم بفيروس كورونا حتى يحصل الجسم على المناعة المكتسبة.









ويشار إلى أن مصر تستلمت أول دفعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية في ديسمبر الماضي 2020.



