رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:43 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
نعمات مدحت
طباعة
تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين خلال هذه الساعات عن الفئات الممنوعة من التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر، بالسؤال والاستفسار عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة بداية من الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الجاري 2021، لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، من الأشخاص المستحقين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عامًا.

الفئات الممنوعة من التطعيم ضد كورونا 


حددت وزارة الصحة، 6 فئات مستثناه من تطعيم كورونا المستجد، والتي جاءت كالتالي:  الفئة الأولى: الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 أو 16 سنة.

الفئة الثانية: الأشخاص الذين عانوا من قبل من حالات تحسس شديدة، بمعنى "المصابون بالحساسية"

الفئة الثالثة: السيدات الحوامل والمرضعات، حيث بررت الوزارة ذلك، بأن السيدات الحوامل  هم أكثر خطرًا وعرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا أكثر من غيرهن، إلا أن الوزارة قامت باستثنائهم من التطعيم ولا توصى بتطعيمهن طوال فترة الحمل، وذلك تجنبا لمخاطر الأثار الجانبية على الطفل على حد ما قالته.

الفئة الرابعة: المسافرون الدوليون الذين لا يندرجون ضمن الفئات ذات الأولوية، حيث أنهم يقومون بتقديم تقارير تفيد خلوهم من الفيروس كشرط أساسي للسفر.


الفئة الخامسة: المصابون بنقص المناعة، فقد أكدت  منظمة الصحة العالمية، أن التجارب السريرية لم تتح سوى بيانات محدودة وقليلة بشأن أمان اللقاحات على هذه الفئة، على الرغم من خطورة ما أصابهم، فهم الفئة الأولى بالتطعيم حيث يصيب الأفراد ذات المناعة الضعيفة ويؤثر بشكل كبير عليهم..

الفئة السادسة: المصابون الحاليون أو المتعافون، لا يمكن تطعيم الأشخاص المصابين بكورونا، ويتم تأجيل تطعيمهم لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إصابتهم بفيروس كورونا حتى يحصل الجسم على المناعة المكتسبة.


ويشار إلى  أن مصر تستلمت أول دفعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية في ديسمبر الماضي 2020.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسى 3 أسابيع «مبدئيًا»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

عطل يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر» عالميًا

الأمم المتحدة تشيد بمبادرة حياة كريمة: تساهم فى تحسين مستوى المعيشة

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
المزيد

الثقافة

طريف شوقي يحاضر حول علم النفس وإدارة الأزمات بـ«الأعلى للثقافة»

«خرج من صالتها كبار نجوم الفن والغناء».. أسرار في حياة بديعة مصابني

السبت.. محمود مفلح في ضيافة بيت شعر بالأقصر

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري