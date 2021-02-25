«السياحة» تدعو مؤثرين عرب للترويج لمصر

يحتفل العالم العربي اليوم الخميس، بيوم السياحة العربي، والذي يوافق 25 فبراير من كل عام، وقد اختارت المنظمة العربية للسياحة هذا الشعار لهذا العام لتسليط الضوء علي تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في كل المواقع السياحية والتراثية، تحت شعار "التحول الرقمي نحو سياحة عربية آمنة".ودعت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من المؤثرين العرب في زيارة تعريفية لمصر للترويج للمقومات السياحية والأثرية المتنوعة بها، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تنشيط حركة السياحة العربية بين مصر وأشقائها من الدول العربية لما تمثله من أهمية كبرى بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية.ونظمت الهيئة برنامجًا سياحيًا لهم، يتضمن زيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية في كل من شرم الشيخ ومنطقة أهرامات الجيزة والقاهرة التاريخية ومنطقة مصر القديمة.وخلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ، أعرب المؤثرون عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمياة الصافية للبحر الأحمر، حيث مارس بعضهم رياضة الغوص لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة النادرة، كما أعربوا عن إعجابهم بمتحف شرم الشيخ ومقتنياته وعظمة الحضارة المصرية العريقة.كما اصطحبهم اليوم المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، في جولة بمنطقة القاهرة التاريخية، حيث زاروا شارع المعز وقلعة صلاح الدين، كما زاروا مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، ثم توجهوا إلى حديقة الأزهر، وقد رافقهم في هذه الجولة عدد من المؤثرين المصريين.تجدر الإشارة إلى أن يوم السياحة العربي يوافق يوم 25 فبراير من كل عام، والذي يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.