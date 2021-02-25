وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الأحد









تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة ظهر الأحد 28 فبراير بمسرح الأوبرا الصغير للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، التى تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما، بحضور الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وقيادات وزارة الثقافة، وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي.وكان مجلس النواب وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء.ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.