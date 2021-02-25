عقيلة صالح يبحث مع وفد مصري رفيع المستوى مستجدات أوضاع ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي، مساء اليوم، عن أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بحث مع وفد مصري رفيع المستوى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.وقال المجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إن المستشارعقيلة صالح، التقى بمكتبه في مدينة القبة وفدًا مصريًا رفيع المستوى، حيث تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.وأوضح أن الجانبين بحثا أيضا الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق استقرار الأوضاع في ليبيا وصولا لتسوية شاملة للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.