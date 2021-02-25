الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، مشروعات الثروة الحيوانية كـ(مزرعة بني مر بمركز الفتح، ومزرعة الحمام بمركز أبنوب).هذا بالإضافة إلى المرور على أقسام المزارع والعنابر والمخازن الخاصة بكل منهم للاطمئنان على سير العمل بالمزارع والوقوف على جودة المحاصيل والاستغلال الجيد للمساحات المنزرعة والتأكد من مدى الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج ومتابعة سير العمل بالمشروع والمزارع التابعة لها، وبحث تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة فضلًا عن الزراعات التابعة للمشروع وسوق عرب العوامر بمركز أبنوب رافقه خلالها تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ بالمتابعة المستمرة للمشروعات الانتاجية التابعة للمحافظة، وذلك للنهوض بها ورفع كفائتها وزيادة معدلات الإنتاج وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، لافتًا إلى متابعة وإشراف المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة لمشروعات الثروة الحيوانية لإحكام السيطرة عليها، لافتًا إلى أهمية المشروعات التابعة للمحافظة وما سوف تقدمه من خدمات لكافة القطاعات مع بذل مزيد من الجهد من قبل القائمين على تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم خدمة أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات.