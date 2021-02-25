سوريا: الحصول على لقاح «كورونا».. وبدء تطعيم الأطقم الطبية الأسبوع المقبل

قال وزير الصحة السوري، حسن الغباشي، اليوم الخميس، إن البلاد تلقت جرعات من لقاح مضاد لكورونا من دولة صديقة، وإن تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيبدأ الأسبوع المقبل.ولم توضح تصريحات الوزير حسن الغباش، التي نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية الدولة التي قدمت الجرعات.كان مسؤولون في قطاع الصحة قالوا إن سوريا تحدثت مع روسيا والصين بشأن اللقاحات، لكن لم يُعلن بعد عن أي اتفاقات ثنائية.