شوقي غريب يشارك في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مبارك

وصل منذ قليل كابتن شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأوليمبي، إلى قبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمصر الجديدة، ليشارك نجليه جمال وعلاء مبارك في إحباء ذكرى وفاة الرئيس الأسبق الأولى.وأحيت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ذكرى وفاته الأولى من أمام قبره بمصر الجديدة، واستقبلت أسرة الراحل المحبين والمعزين أمام قبره.واستقبل نجله جمال مبارك المعزيين، وشارك في إحياء الذكرى عدد من المحبين والمعزين أمام قبره.وتحل اليوم الخميس 25 فبراير ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأولى، والذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض وإجراء عملية جراحية قبل وفاته بقرابة شهر.