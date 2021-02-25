تعليمات جديدة للأول والثانى الثانوى خلال الامتحانات الإلكترونية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عدة تعليمات مهمة، بعد الاجتماع مع مديري المدارس الثانوي، بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.وجاءت أهم التعليمات كالتالي:1- التأكيد على أداء جميع الطلاب الاختبارات فى الفترة الصباحية.2- يحظر امتحان أى طالب انتظام أو خدمات (مستلم تابلت) ورقيًا فى حالة حدوث أى مشكلة يتم المحاولة حتى نهاية الوقت وفى نهاية الوقت يحرر للطالب إثبات حالة يسلم لشؤون الطلبة مع كشوف توقيع بمحضر مدرسي.3- التأكيد على عدم استخدام خاصية قسم الشاشة أثناء الاختبارات.4- الامتحان الورقي فقط لطلاب المنازل والدمج.5- يتم التأكيد على شحن الشريحة واستخدام أقوى شبكة موجودة فى نطاق المدرسة.6- التأكيد على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان.7- التأكيد على عدم اصطحاب أى كتب خارجية تخص المواد الدراسية داخل اللجان على أن يصطحب الطالب كتب الوزارة الرسمية فقط، أو الالكترونية المطبوعة من موقع الوزارة.8- التأكيد على الملاحظين بتنفيذ كافة التعليمات الواردة.