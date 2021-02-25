كارول سماحة تكشف تفاصيل كليبها مع هاني شاكر
الخميس 25/فبراير/2021 - 01:45 م
أمير محمد خالدطباعة
قالت الفنانة كارول سماحة، إنها سعيدة بردة الفعل التي وقعت على تقديم كليبين متصلين لأغنيتها "شكرا" مع أغنية "بقالي كتير" للسوبر ستار هاني شاكر.
وقالت في اتصال هاتفي، ببرنامج "عيشها بإنرجي"، على راديو إينرجي 92.1: "هذا ثاني تعاون مع المخرجة بتول عرفة، هي تعرف اني عندي روح المغامرة في كل مرة أقدم عمل فني".
وتابعت: "تفاجيأت كثيرًا بالفكرة وهي فكرة غريبة وعبقرية"، وأضافت: "قولت لبتول عرفة إحنا هنعمل حاجة مختلفة سوا وسمعت الأغنية واتصلت بيا وقلتلى جتلي فكرة مجنونة، إيه رأيك ندمج العملين مع بعض انتى وهانى شاكر هو موديل في أغنيتك وانتى موديل في أغنيته، أنا سكتت وقلتلها انتى شاربة أو أكلة حاجة قالتلى شاربة عصير برتقال فريش".
وعن التعاون مع الفنان هاني شاكر، قالت: "هاني شاكر لم يتردد في لحظة واحدة في الموافقة وعلى الفور بدأنا في تصوير الكليبات".
وعن العمل بالتمثيل وتقديم أعمال فنية جديدة، قالت: "أنا شغفي التمثيل وعندي هوس به، وقد قدمت عدد من الأعمال الفنية ومنهم مسلسل الشحرورة، بجانب أعمال عديدة قبل عملها بمجال الغناء".
وقالت في اتصال هاتفي، ببرنامج "عيشها بإنرجي"، على راديو إينرجي 92.1: "هذا ثاني تعاون مع المخرجة بتول عرفة، هي تعرف اني عندي روح المغامرة في كل مرة أقدم عمل فني".
وتابعت: "تفاجيأت كثيرًا بالفكرة وهي فكرة غريبة وعبقرية"، وأضافت: "قولت لبتول عرفة إحنا هنعمل حاجة مختلفة سوا وسمعت الأغنية واتصلت بيا وقلتلى جتلي فكرة مجنونة، إيه رأيك ندمج العملين مع بعض انتى وهانى شاكر هو موديل في أغنيتك وانتى موديل في أغنيته، أنا سكتت وقلتلها انتى شاربة أو أكلة حاجة قالتلى شاربة عصير برتقال فريش".
وعن التعاون مع الفنان هاني شاكر، قالت: "هاني شاكر لم يتردد في لحظة واحدة في الموافقة وعلى الفور بدأنا في تصوير الكليبات".
وعن العمل بالتمثيل وتقديم أعمال فنية جديدة، قالت: "أنا شغفي التمثيل وعندي هوس به، وقد قدمت عدد من الأعمال الفنية ومنهم مسلسل الشحرورة، بجانب أعمال عديدة قبل عملها بمجال الغناء".