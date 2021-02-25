كارول سماحة تكشف تفاصيل كليبها مع هاني شاكر

قالت الفنانة كارول سماحة، إنها سعيدة بردة الفعل التي وقعت على تقديم كليبين متصلين لأغنيتها "شكرا" مع أغنية "بقالي كتير" للسوبر ستار هاني شاكر.وقالت في اتصال هاتفي، ببرنامج "عيشها بإنرجي"، على راديو إينرجي 92.1: "هذا ثاني تعاون مع المخرجة بتول عرفة، هي تعرف اني عندي روح المغامرة في كل مرة أقدم عمل فني".وتابعت: "تفاجيأت كثيرًا بالفكرة وهي فكرة غريبة وعبقرية"، وأضافت: "قولت لبتول عرفة إحنا هنعمل حاجة مختلفة سوا وسمعت الأغنية واتصلت بيا وقلتلى جتلي فكرة مجنونة، إيه رأيك ندمج العملين مع بعض انتى وهانى شاكر هو موديل في أغنيتك وانتى موديل في أغنيته، أنا سكتت وقلتلها انتى شاربة أو أكلة حاجة قالتلى شاربة عصير برتقال فريش".وعن التعاون مع الفنان هاني شاكر، قالت: "هاني شاكر لم يتردد في لحظة واحدة في الموافقة وعلى الفور بدأنا في تصوير الكليبات".وعن العمل بالتمثيل وتقديم أعمال فنية جديدة، قالت: "أنا شغفي التمثيل وعندي هوس به، وقد قدمت عدد من الأعمال الفنية ومنهم مسلسل الشحرورة، بجانب أعمال عديدة قبل عملها بمجال الغناء".