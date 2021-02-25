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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11198 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:21 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية الروسية، 11 ألفًا و198 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و212 ألفًا و100 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد- في بيان اليوم الخميس- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مضيفًا أنه تم تسجيل 446 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 84 ألفًا و876 حالة وفاة.

وأشار البيان إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 1406 إصابات و47 حالة وفاة، تلتها مدينة سان بطرسبورج بـ911 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 495 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة،  موضحا أن 16 ألفًا و102 شخص تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى 3 ملايين و767 ألفا و664 شخصا.

ومن جانبها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور" عن إجراء أكثر من 110 ملايين اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، بينها 162 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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