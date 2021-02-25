الأمن العراقي يعتقل مسؤول التفخيخ بداعش غرب بغداد

اعتقل جهاز المخابرات الوطني العراقي مسؤول مفارز التفخيخ لتنظيم داعش الارهابي في غرب العاصمة بغداد والمكنى بـ"نمر بغداد"وقال جهاز المخابرات في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم الخميس أنه تمكن أمس الأربعاء من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المكنى "‍نمر بغداد" خلال عملية خاطفة في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد.وأضاف أن "نمر بغداد" هو نجل القيادي بداعش أحمد عبد الله سويد، ويشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي.