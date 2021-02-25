حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 25 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:مهنيا: لابد أن تكون حذر هذه الفترة وتراجع كل التفاصيل الصغيرة في عملك لتجنب الوقوع في أي خطاء وحافظ على تركيزك أكثر من ذلك.عاطفيا: لاتدع الحزن يتملكك بسبب سوء تصرف حبيبك معك، تخلص من أي ذكريات أو طاقة سلبية تشعر بها لأنها تؤثر على علاقتك عموما.صحيا: حاول أن تتجنب الأطعمة الدسمة التي تزيد وزنك وتشعرك بالخمول وتناول الأطعمة المفيدة لصحتك.