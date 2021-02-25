حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 25 فبراير 2021
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:30 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيا: أنت متميز في مجال عملك الأمر الذي من الممكن أن يولد شعور بالغيرة والحقد من زملائك، لذلك حاول أن تحسن علاقتك بهم تجنب لحدوث ذلك.
عاطفيا: الوقت مناسب لتوطيد علاقتك مع حبيبك، فإذا كنت قد أهملته كثيرا الفترة السابقة حاول أن ترجعه لك وتصلح علاقتك معه وتعطيه السعادة الذي يستحقها.
صحيا: ضغوط العمل من الممكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق والتعب، حاول ان تأخذ فترة راحة ولا تجهد نفسك أكثر من المطلوب.
مهنيا: أنت متميز في مجال عملك الأمر الذي من الممكن أن يولد شعور بالغيرة والحقد من زملائك، لذلك حاول أن تحسن علاقتك بهم تجنب لحدوث ذلك.
عاطفيا: الوقت مناسب لتوطيد علاقتك مع حبيبك، فإذا كنت قد أهملته كثيرا الفترة السابقة حاول أن ترجعه لك وتصلح علاقتك معه وتعطيه السعادة الذي يستحقها.
صحيا: ضغوط العمل من الممكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق والتعب، حاول ان تأخذ فترة راحة ولا تجهد نفسك أكثر من المطلوب.