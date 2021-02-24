أحمد أمين يبدأ تصوير الموسم الثالث من «الفاميليا»

بدأ الفنان أحمد أمين، الأربعاء، تصوير الموسم الثالث من برنامج "الفاميليا"، وهو فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media.تدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب بينهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.ويتكون الموسم الجديد من 8 حلقات، وناقش أمين في هذا الموسم الثاني من البرنامج موضوعات عن العلاقات الأسرية، ومن أبرز ضيوف البرنامج الإعلامية دعاء فاروق وأسرتها، وبيومي فؤاد وأسرته.