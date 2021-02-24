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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تشييع جثامين 5 من ضحايا مركب كينج مريوط

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:27 م
تشييع جثامين ضحايا
تشييع جثامين ضحايا مركب كينج مريوط
شيماء حمودة
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شيّع أهالي نجع مطيريد ببرج العرب غرب الإسكندرية جنازة 5 جثث من ضحايا بحيرة مريوط، الذين تم انتشالهم اليوم، ليصل إجمالي الغرقى 14 ضحية.

وهذه هى الجنازة الثانية لضحايا حادث غرق مركب الصيد بعد أن تم الصلاة أمس على 9 جثامين عقب انتهاء تصاريح الدفن وسط حالة من الحزن والأسى على أهالي النجع.

وصرحت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، مساء الأربعاء، بدفن 5 جثامين من ضحايا مركب مريوط بعد انتشال الجثامين من مياه البحيرة وإنهاء إجراءات الدفن.

وقال محمود.ع.ح، 23 سنة، قائد مركب الصيد الغارق فى تحقيقات النيابة:" خرجنا فى رحلة بحرية وأثناء عودتنا فوجئنا بارتفاع أمواج البحر، وزيادة سرعة الرياح، فحاولنا تفاديها لكننا فشلنا فى السيطرة على المركب ووسط صراخ الأطفال وحالة الخوف التي تملكتهم انقلب القارب بالكامل".

أضاف: "فشلت في إنقاذ زوجتي ووالدتى وابنتي، حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد أن جرفتهم الأمواج بعيدًا ولم أستطع اللحاق بهم".
تشييع جثامين 5 من ضحايا مركب كينج مريوط
تشييع جثامين 5 من ضحايا مركب كينج مريوط
تشييع جثامين 5 من ضحايا مركب كينج مريوط
تشييع جثامين 5 من ضحايا مركب كينج مريوط

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