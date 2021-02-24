غدًا.. تسليم تشكيلة الحكومة الليبية إلى البرلمان

أعلن المكتب الإعلامي التابع للحكومة الانتقالية الليبية أن التشكيلة الحكومية ستسلم غدًا الخميس إلى مجلس النواب لاعتمادها.كان أعضاء مجلس النواب الليبي، تعهدوا، بعدم عرقلة الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أو ابتزازها أو مطالبتها بمقاعد وزارية، داعين اياه لمراعاة معايير الكفاءة والأمانة والخبرة وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة عند اختيار وزراء حكومته.ويستعد مجلس النواب لعقد جلسة مشتركة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة وسط خلافات حول مكان انعقاد الجلسة.