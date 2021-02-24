تفاصيل امتحان «اللغة العربية» للصفين الأول والثاني الثانوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مكتب مستشار مادة اللغة العربية، أعلن للموجهين الأوائل لمادة اللغة العربية، توزيعة درجات المادة للصفين الأول والثاني الثانوي، بعد حذف التعبير.وجاءت توزيعة درجات المادة للصفين الأول والثاني الثانوي كالتالي:٣ أدب، ٣ بلاغة، ١٢ قراءة، ١٦ نصوص، ١٦ نحو، بإجمالي ٥٠ درجة.وشدد على أن مكتب المستشار، طالب من الموجهين الأوائل المطلوب تنفيذه، لامتحان الصفين الأول والثانى الثانوى العام ١٨ سؤالا، ( ٦ أسئلة قراءة - ٤ نحو - ٤ نصوص - ٢ أدب - ٢ بلاغة).كما شدد على أن تكون كل الأسئلة موضوعية (اختيار من متعدد)، بإجمالي ٥٠ درجة.