صرف 1.3 مليون جنيه منحة اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 389 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 53 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1030 باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأشار الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا فقد بدأت المديرية في صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2714 عاملًا من المسجلين بالوحدة بإجمالى مبلغ مليونًا و357 ألف جنيه.