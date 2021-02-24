الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الأسرى من جديد بعد تحريرهم في طولكرم

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات موسعة، طالت خمسة مواطنين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، وجميعهم أسرى محررين.وداهمت قوات الاحتلال منازل الأسري المحررين، وعبثت بمحتوياتها ثم اقتادتهم لجهة غير معلومة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين اثنين من محافظة طوباس، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.واعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا آخر من قرية تل جنوب غرب نابلس.