الأنبا هدرا يترأس قداس صوم يونان بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسوان

ترأس الأنبا هدرا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، اليوم صلوات ثاني قداسات صوم يونان، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسوان.وشارك بالحضور في صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة، وأعداد محدودة من الأقباط بالحجز المسبق، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة بـ«صوم يونان» وهو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.