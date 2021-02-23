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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الليبى: اللجنة العسكرية أعلنت جاهزية سرت لاستضافة البرلمان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:15 م
النواب الليبي
النواب الليبي
محمد عمر
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أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، تلقى البرلمان ردًا رسميًا من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنيًا لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وشدد بليحق في تصريحات مساء اليوم على أن اللجنة أكدت الاستعداد التام للتعاون والتنسيق مع البرلمان في هذا الشأن.

يأتي ذلك فيما وصل النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، والنائب الثاني إحميد حومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى طرابلس، وبدء الاجتماع التشاوري لبحث التئام المجلس وعقد جلسة مكتملة النصاب، يحدد زمان ومكان انعقادها لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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