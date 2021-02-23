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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:58 م
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا
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أدانت وزارة الخارجية السودانية محاولة الاغتيال التي تعرض لها فتحي باشاغا، وزير الداخلية فى حكومة الوفاق الليبية.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن ثقتها في أن اجتماع الإرادة الليبية الذي مكن من تكوين هذه الحكومة لقادر على التصدي لكل محاولات التعويق، ومتابعة العمل المخلص للعبور بدولة ليبيا إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

ودعت الأطراف الليبية المختلفة إلى الاحتكام للمصلحة العليا لبلدها الشقيق واتباع الوسائل السلمية فى عملها السياسي، وإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برامجها ووضع ليبيا وشعبها الشقيق في الموقع الذي يستحقونه إقليميًا ودوليًا.

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