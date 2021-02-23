السودان يدين محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية

أدانت وزارة الخارجية السودانية محاولة الاغتيال التي تعرض لها فتحي باشاغا، وزير الداخلية فى حكومة الوفاق الليبية.وأعربت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن ثقتها في أن اجتماع الإرادة الليبية الذي مكن من تكوين هذه الحكومة لقادر على التصدي لكل محاولات التعويق، ومتابعة العمل المخلص للعبور بدولة ليبيا إلى الأمن والاستقرار والازدهار.ودعت الأطراف الليبية المختلفة إلى الاحتكام للمصلحة العليا لبلدها الشقيق واتباع الوسائل السلمية فى عملها السياسي، وإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ برامجها ووضع ليبيا وشعبها الشقيق في الموقع الذي يستحقونه إقليميًا ودوليًا.