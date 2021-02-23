مؤشرا البحرين العام يقفلان على تباين1،460.46

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،460.46 بانخفاض قدره 27.33 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 630.86 بارتفاع قدره 0.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و622 ألفًا و770 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و41 ألفًا و807 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 119 صفقة.