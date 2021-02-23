أيمن قنديل «جزار» في «بين السما والأرض»

بدأ الفنان أيمن قنديل تصوير أحدث أعماله الدرامية بعنوان «بين السما والأرض» استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2021.وقد أعرب الفنان عن سعادته بالاشتراك في هذا العمل، خاصة أنه قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والتي عرضت من قبل في منتصف القرن الماضي كفيلم سينمائي يحمل نفس الاسم، لكن هذه المرة تقدم القصة في شكل مسلسل ينتمي إلى المسلسلات المكونة من 15 حلقة، مما يعطي للمشاهد جرعة مكثفة تدور أحداثها حول مكان واحد يجمع كوكبة من النجوم تحت إشراف مخرج له رؤية مثل ماندو العدل.وأوضح أنه يجسد شخصية تدعى «غانم»، وهو جزار في الحي القاطن به العقار موضع الأحداث، ويملك بجانب محل الجزارة محل بقالة فهو تاجر شامل، مضيفا أن "أغلب المشاهد الأولى ستجمعني مع الفنان القدير أحمد بدير، والذي أتشرف بالتمثيل أمامه لأول مرة، فهو نجم كوميدي كبير، ومن المؤكد أني سأتعلم منه الكثير".واختتم الفنان أيمن قنديل حديثه بأنه رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن إدارة الإنتاج تقوم بتوفير كل الإجراءات الاحترازية لفريق العمل، فنحن أثناء البروفات نقوم بارتداء الكمامات ونخلعها فقط أثناء التصوير أو داخل "الكرفانات".والمسلسل بطولة هاني سلامة، درة، أحمد بدير، يسرا اللوزي، سوسن بدر، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج محمد جمال العدل.جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أيمن قنديل هو مسلسل «قوت القلوب»، والذي شارك به كضيف شرف خلال أحداث الجزء الأول والثاني منه.