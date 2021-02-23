على الطريقة التركية.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة

المقادير

خطوات التحضير

تعتبر المكرونة من الأطباق التي لا غني عنها في أي منزل، ويفضلها الكبار والصغار، بالإضافة لسهولة تحضيرها.ويتم إعداد المكرونة بعدة طرق مختلفة حسب الدولة التي تقدم فيها، ونقد لكِ اليوم، طبق المكرونه باللحمة المفرومه على الطريقة التركية.300 جرام من اللحمةكيس مكرونةملعقة ملحملعقة فلفل الأسودرشة من الفلفل الحار التركيملعقتين كبيرتين زيتشريحتين من الثومبصل صغيركرافس شوي2 حبات من الطماطمملعقتين كبيرتين من معجون الطماطمحبة من الفلفل الأخضرقومي بوضع المكرونة في إناء به ماء مغلي لسلق المكرونة بشكل جيد ونضع الملح وملعقة صغيرة من الزيت وبعد السواء قومي بتصفية المكرونة جيدا من الماء.قومي بتقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة في إناء مع ملح حسب الرغبة وزيت شواء، ثم بعد ذلك ضيفي الثوم المفروم والبصل المفروم ومعجون الطماطم والفلفل والكرافس ونقلبهم جيدا.قومي بوضع المكرونة على الخليط وقلبي جيدا ثم قومي بتقديمه.