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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

على الطريقة التركية.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:50 ص
عمل المكرونة باللحمة
عمل المكرونة باللحمة المفرومة
هويدا سعيد
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تعتبر المكرونة من الأطباق التي لا غني عنها في أي منزل، ويفضلها الكبار والصغار، بالإضافة لسهولة تحضيرها.

ويتم إعداد المكرونة بعدة طرق مختلفة حسب الدولة التي تقدم فيها، ونقد لكِ اليوم، طبق المكرونه باللحمة المفرومه على الطريقة التركية.

المقادير

300 جرام من اللحمة
كيس مكرونة
ملعقة ملح
ملعقة فلفل الأسود
رشة من الفلفل الحار التركي
ملعقتين كبيرتين زيت
شريحتين من الثوم
بصل صغير
كرافس شوي
2 حبات من الطماطم
ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم
حبة من الفلفل الأخضر


خطوات التحضير

قومي بوضع المكرونة في إناء به ماء مغلي لسلق المكرونة بشكل جيد ونضع الملح وملعقة صغيرة من الزيت وبعد السواء قومي بتصفية المكرونة جيدا من الماء.

قومي بتقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة في إناء مع ملح حسب الرغبة وزيت شواء، ثم بعد ذلك ضيفي الثوم المفروم والبصل المفروم ومعجون الطماطم والفلفل والكرافس ونقلبهم جيدا.

قومي بوضع المكرونة على الخليط وقلبي جيدا ثم قومي بتقديمه.

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