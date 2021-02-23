صرف 1.3 مليون جنيه منحة لـ2714 عاملا غير منتظم بالسويس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تعيين 389 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 53 شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1030 باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأشار الوزير، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيًا فقد بدأت المديرية في صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ2714 عاملًا من المسجلين بالوحدة بإجمالي مبلغ مليونًا و357 ألف جنيه.