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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

لأول مرة.. الصين تعرض للعامة عينات من «تربة القمر»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:51 ص
تربة القمر
تربة القمر
أ ش أ
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عرضت الصين عينات من " تربة القمر" التي عاد بها مسبار (تشانغ آه-5) على الملأ، وذلك للمرة الأولى منذ بدء مهمة المسبار القمري نهاية عام 2018.

وجاءت العينات المعروضة- وفقا لصحيفة (الشعب اليومية) الصينية اليوم- في معرض لعينات القمر التي عاد بها مسبار (تشانغ آه-5) وإنجازات الصين في استكشافات القمر تمت إقامته في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، والذي زاره الرئيس الصيني عقب لقائه ممثلين لعلماء ومهندسي الفضاء الذين شاركوا في أعمال البحث والتطوير المتعلقة بمهمة (تشانغ آه-5) إلى القمر، فيما تضمنت العينات المعروضة حوالي 1731 جراما من تربة القمر.

وكانت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أصدرت في يناير الماضي "إجراءات إدارة العينات القمرية"، حيث تم تقسيم هذه العينات من حيث المبدأ إلى أربعة استخدامات أساسية هي: التخزين الدائم، والتخزين الدائم الاحتياطي، والبحث، والرفاهية العامة.

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